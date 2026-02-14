Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Dome'da düzenlenen NBA All-Star 2026, 'Yükselen Yıldızlar' maçıyla başladı. Çaylak ve ikinci sezonunu geçiren 3 takım ve Gelişim Ligi'nden de 1 ekip, mini turnuvada mücadele etti. Eski basketbolcular Carmelo Anthony, Tracy McGrady ve Vince Carter, çaylak ve ikinci sezonunu geçiren oyunculardan oluşan takımların başantrenörlüğünü yaparken, Austin Rivers da Gelişim Ligi'nden ekibinin başında oldu.

Kazanan Vince Carter'ın takımı

İlk yarı finalde Carmelo Anthony'nin takımı, Austin Rivers'ın ekibini 40-34, ikinci maçta ise Vince Carter'ın takımı, Tracy McGrady'nin ekibini 41-36'lık skorla mağlup etti. Finalde ise Vince Carter'ın takımı, Carmelo Anthony'nin ekibini 25-24 mağlup ederek, 'Yükselen Yıldızlar' etkinliğini kazandı.

Philadelphia 76ers'ın çaylak basketbolcusu VJ Edgecombe de 'Yükselen Yıldızlar' MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi.