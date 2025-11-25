Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 13. haftasında sahasında ağırladığı Virtus Bologna'yı 66-64 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.
Fenerbahçe Beko bu skorla galibiyet sayısını 8'e yükseltirken, Virtus Bologna 6 galibiyette kaldı.
Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta deplasmanda Olympiakos'la karşılaşacak.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 50-47 Virtus Bologna
2. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 30-31 Virtus Bologna
1. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 15-17 Virtus Bologna
Fenerbahçe Beko Virtus Bologna’yı devirdi: Ataşehir'de kritik zafer
EuroLeague’de heyecan hız kesmeden devam etti. 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında İtalyan temsilcisi Virtus Bologna’yı mağlup etti. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 25.11.2025 - 20:28 Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 - 22:40
