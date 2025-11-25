EuroLeague’de heyecan hız kesmeden devam etti. 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında İtalyan temsilcisi Virtus Bologna’yı mağlup etti. İşte detaylar...

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 13. haftasında sahasında ağırladığı Virtus Bologna'yı 66-64 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.



Fenerbahçe Beko bu skorla galibiyet sayısını 8'e yükseltirken, Virtus Bologna 6 galibiyette kaldı.



Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta deplasmanda Olympiakos'la karşılaşacak.



İŞTE PERİYOT SONUÇLARI



3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 50-47 Virtus Bologna



2. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 30-31 Virtus Bologna



1. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 15-17 Virtus Bologna