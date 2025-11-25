Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında 26 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Salle Gaston Medecin'deki mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

Ligdeki 12 maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 15. basamakta yer alıyor.

Fransız temsilcisi ise 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında İspanya takımı Barcelona'yı 74-73 mağlup etti.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 888. MAÇ

Anadolu Efes, Monaco karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 888. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 887 karşılaşmada 499 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 640. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 639 maçın 342'sini kazanırken 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.