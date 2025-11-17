Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Milli Takımımızın, Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda mücadele edeceği aday kadrosunu duyurdu.
TBF'nin açıklaması şu şekilde:
"A Erkek Milli Takımımızın 16 kişilik aday kadrosu belli oldu!
Ay-Yıldızlılarımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda 27 Kasım Perşembe günü 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bosna Hersek maçına çıkacak. Milliler, 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00'da İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak."
