EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 11. hafta maçında Hapoel IBI Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Fenerbahçe Beko: 0-0 Hapoel Tel Aviv (İlk çeyrek oynanıyor)

FENERBAHÇE BEKO - HAPOEL TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Hapoel IBI Tel Aviv maçı 13 Kasım Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Mücadele Almanya'nın Münih şehrinde yer alan SAP Garden'da oynanıyor.

FENERBAHÇE BEKO - HAPOEL TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanıyor.