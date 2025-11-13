EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 11. hafta maçında Hapoel IBI Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI:
Fenerbahçe Beko: 0-0 Hapoel Tel Aviv (İlk çeyrek oynanıyor)
FENERBAHÇE BEKO - HAPOEL TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Hapoel IBI Tel Aviv maçı 13 Kasım Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Mücadele Almanya'nın Münih şehrinde yer alan SAP Garden'da oynanıyor.
FENERBAHÇE BEKO - HAPOEL TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanıyor.