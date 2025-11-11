CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Lewandowski’den ayrılık sinyali! Lewandowski’den ayrılık sinyali! 23:41
Campos Osimhen'i istiyor Enrique 'hayır' diyor! Campos Osimhen'i istiyor Enrique 'hayır' diyor! 16:32
Beşiktaş devrede: Barcelona'nın yıldızı için sürpriz hamle! Beşiktaş devrede: Barcelona'nın yıldızı için sürpriz hamle! 15:45
G.Saray 'bedava Bissouma'yı istiyor! G.Saray 'bedava Bissouma'yı istiyor! 15:21
Alman efsanesinden Sane'ye destek! Alman efsanesinden Sane'ye destek! 14:41
Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması! Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması! 13:22
Daha Eski
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 'bahis' sözleri! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 'bahis' sözleri! 13:16
Dursun Özbek’ten transfer açıklaması! Dursun Özbek’ten transfer açıklaması! 12:35
Dursun Özbek: Taraftarlarımızı memnun edeceğiz Dursun Özbek: Taraftarlarımızı memnun edeceğiz 12:30
Canlı yayında transfer yanıtı: Lookman! Canlı yayında transfer yanıtı: Lookman! 12:05
Okan Buruk Yılın Şampiyon Teknik Direktörü seçildi Okan Buruk Yılın Şampiyon Teknik Direktörü seçildi 12:01
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 11:22
Anadolu Efes Bologna'da kayıp!
F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de üst üste ikinci zafer!
Mehmed: Fetihler Sultanı 59. Bölüm fragmanı izle!
Mehmed: Fetihler Sultanı 58. Bölüm izle