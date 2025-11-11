EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Virtus Bologna deplasmanında mağlup olarak üst üste 3. kez kaybetti. İşte detaylar...

EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Virtus Bologna'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın son bölümünde rakibini durduramayan lacivert-beyazlılar, Bologna'ya 99-89'lik skorla mağlup oldu.

Bu mağlubiyetle EuroLeague'de 7. kez kaybeden Anadolu Efes 3 galibiyette kaldı. Bologna ise 5. kez galip geldi.

ÇEYREK SKORLARI

İlk çeyrek: Virtus Bologna 28-24 Anadolu Efes

2. çeyrek: Virtus Bologna 48-45 Anadolu Efes

3. çeyrek: Virtus Bologna 76-73 Anadolu Efes

Anadolu Efes, çift maç haftasının 2. ayağında 14 Kasım Cuma günü evinde Bayern Münih'i konuk edecek.