EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Virtus Bologna'ya konuk oldu.
Karşılaşmanın son bölümünde rakibini durduramayan lacivert-beyazlılar, Bologna'ya 99-89'lik skorla mağlup oldu.
Bu mağlubiyetle EuroLeague'de 7. kez kaybeden Anadolu Efes 3 galibiyette kaldı. Bologna ise 5. kez galip geldi.
ÇEYREK SKORLARI
İlk çeyrek: Virtus Bologna 28-24 Anadolu Efes
2. çeyrek: Virtus Bologna 48-45 Anadolu Efes
3. çeyrek: Virtus Bologna 76-73 Anadolu Efes
Anadolu Efes, çift maç haftasının 2. ayağında 14 Kasım Cuma günü evinde Bayern Münih'i konuk edecek.