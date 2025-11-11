EuroLeague 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Münih kentinde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz rakibini 84-75'lik skorla mağlup ederek 5. galibiyetini elde etti.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: F.BAHÇE BEKO 20-15 MACCABİ TEL AVİV

2. PERİYOT: F.BAHÇE BEKO 40-30 MACCABİ TEL AVİV

3. PERİYOT: F.BAHÇE BEKO 65-55 MACCABİ TEL AVİV

4. PERİYOT: F.BAHÇE BEKO 65-58 MACCABİ TEL AVİV

Fenerbahçe Beko çift maç haftasının 2. ayağında 13 Kasım Perşembe günü yine Almanya'da bir diğer İsrail ekibi Hapoel IBI Tel Aviv'i konuk edecek.