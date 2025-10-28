NBA HABERİ: Alperen Şengün'lü Houston Rockets ilk galibiyetini aldı!

NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün 21 sayı attığı maçta Houston Rockets, Brooklyn Nets'i 137-109 mağlup etti. Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers ise sahasında Orlando Magic'i 136-124 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. 25 dakika süre alan Adem Bona'nın 7 sayı, 4 ribaunt, 3 blokla oynadığı 76ers'ta, Tyrese Maxey 43 sayı, 8 asist, VJ Edgecombe 26 sayı, 7 asist, Kelly Oubre 25 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu.