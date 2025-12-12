EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler 17 sayı geriye düştüğü mücadelede muhteşem bir dönüşe imza atarak karşılaşmayı 92-86 kazandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

EuroLeague'in 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco'yu 92-86 mağlup etti. Sarı lacivertliler maç içinde bir ara 17 sayı geriye düşse de müsabakayı kazanan taraf oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko üst üste 6. mücadelesini kazanırken toplamda ise 9. galibiyetine ulaştı.

Salon: Salle Gaston Medecin



Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Rain Peerandi (Estonya)



AS Monaco: Alpha Diallo 18, Mike James 20, Elie Okobo 6, Daniel Theis 4, Jaron Blossomgame 4, Matthew Strazel 7, Nikola Mirotic 11, Kevarrius Hayes 12, Terry Tarpey 4



Başantrenör: Vassilis Spanoulis



Fenerbahçe Beko: Devon Hall 13, Nicolo Melli 9, Talen Horton Tucker 24, Khem Birch 15, Tarık Biberovic 4, Wade Baldwin 12, Bonzie Colson 10, Armando Bacot 3, Brandon Boston Jr. 2, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu



Başantrenör: Saras Jasikevicius



1. Periyot: 21-14



Devre: 46-38



3. Periyot: 69-60