NBA'de sezonun açılış mücadelesinde Oklahoma City Thunder, Temsilcimiz Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı uzatmada 125-124 mağlup etti. Normal süresi 104-104 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Thunder, zorlu bir galibiyet aldı.
Maçın yıldızı Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün oldu. Milli oyuncumuz 39 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle kariyer gecelerinden birini yaşadı. Şengün'ün üstün performansına rağmen Rockets, son topu değerlendiremeyerek sahadan mağlup ayrıldı.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle galibiyetin mimarlarından biri oldu. Chet Holmgren ise 28 sayı ve 7 ribaundluk katkı verdi.
🇹🇷🌟 Alperen Şengün, NBA yeni sezonunun açılış maçında yıldızlaştı! 🏀 39 sayı 💪 11 ribaund 🅰️ 7 asist 🧤 2 top çalma ❌ 1 blok 🎯 5 üçlük (Kariyer rekoru)pic.twitter.com/oEuQPZdUG2— A Spor (@aspor) October 22, 2025
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: 27-30
2. Periyot: 24-27
3. Periyot: 24-22
4. Periyot: 29-25
Uzatma: 21-20