NBA'de sezonun açılış mücadelesinde Oklahoma City Thunder, Temsilcimiz Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı uzatmada 125-124 mağlup etti. Normal süresi 104-104 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Thunder, zorlu bir galibiyet aldı.

Maçın yıldızı Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün oldu. Milli oyuncumuz 39 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle kariyer gecelerinden birini yaşadı. Şengün'ün üstün performansına rağmen Rockets, son topu değerlendiremeyerek sahadan mağlup ayrıldı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle galibiyetin mimarlarından biri oldu. Chet Holmgren ise 28 sayı ve 7 ribaundluk katkı verdi.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 27-30

2. Periyot: 24-27

3. Periyot: 24-22

4. Periyot: 29-25

Uzatma: 21-20