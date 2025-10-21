Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Almanya'nın Wirzburg Baskets ekibini mağlup etti.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Almanya'nın Wirzburg Baskets ekibini 89-83 yendi.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılırken, Alman ekibi ise ilk yenilgisini yaşadı.

Galatasaray MCT Technic: Robinson 12, Cummings 18, Palmer 24, Gillespie 4, White 10, Can Korkmaz 3, Meeks 4, Rıdvan Öncel 3, Bishop 7, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar

Würzburg Baskets: Mintz 8, Ivey 8, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 8, Carr 20, Thompson 12, Pjanic 2, Muenkat 8

1. Periyot: 24-16

Devre: 44-40

3. Periyot: 69-64