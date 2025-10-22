Real Madrid-Juventus maçı tıkla izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ile Kenan Yıldız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında futbolseverleri büyüleyici bir mücadele bekliyor. Avrupa’nın iki dev kulübü, Real Madrid ile Juventus, Santiago Bernabeu’da karşı karşıya gelecek. Arda Güler ile Kenan Yıldız’ın sahne alacağı bu dev maç, Türk futbolseverler için de ayrı bir heyecan taşıyor. Xabi Alonso yönetiminde etkileyici bir form grafiği yakalayan Real Madrid, taraftarı önünde hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Diğer yanda Juventus cephesi, güçlü rakibine karşı zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

REAL MADRID-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3 .haftasında oynanacak Real Madrid-Juventus maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Juventus maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Militao, Carreras, Bellingham, Tchouameni, Mastantuono, Arda Güler, Vinicius, Mbappe

Juventus: Di Gregorio, Rugani, Gatti, Kelly, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso, Conceicao, Kenan Yıldız, David

ARDA GÜLER İLE KENAN YILDIZ KARŞI KARŞIYA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında gözler Arda Güler ile Kenan Yıldız arasında yaşanacak düelloya çevrildi. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesi Real Madrid ile bu sezon 17 maçta forma giyen Arda Güler; 4 gol atarken, 7 kez asist yaptı. Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız ise 13 karşılaşmada süre bulurken, 5 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.

REAL MADRID MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

JUVENTUS MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

İKİ TAKIM ARASINDA 22. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Real Madrid İle Juventus, turnuvada 22. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 10 karşılaşmayı İspanya temsilcisi kazanırken, 9 mücadeleyi de İtalya ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.Bu karşılaşmalarda Real Madrid 26 gol atarken, Juventus ise 25 golle karşılık verdi.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, Real Madrid-Juventus maçı hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic olacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise David Smajc yapacak. Real Madrid-Juventus maçı VAR koltuğunda Alman hakem Bastian Dankert oturacak. AVAR'da ise Tiago Martins görev yapacak.