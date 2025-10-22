Basketbol Avrupa Ligi'nde 6. hafta 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak tek maçla başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 6. haftası Türk derbisine sahne olacak.
Anadolu Efes ligin 6. haftasında Fenerbahçe Beko'yu 24 Ekim Cuma günü konuk edecek.
AVRUPA LİGİ'NİN 6. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:
22 EKİM ÇARŞAMBA
21.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Real Madrid (İspanya)
23 EKİM PERŞEMBE
20.30 LDLC Asvel (Fransa)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)
21.05 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-AS Monaco (Fransa)
21.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)
21.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Baskonia (İspanya)
24 EKİM CUMA
20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Basketbol
21.00 Virtus Bologna (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
21.30 Partizan (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)
21.45 Bayern Münih (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)