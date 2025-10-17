EuroLeague'in 5. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes evinde Panathinaikos'a mağlup oldu. İşte detaylar...

EuroLeague'in 5. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes evinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'a 81-95 skorla mağlup oldu. Çift maç haftasını 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapatan lacivert-beyazlılar, beşinci hafta sonunda 3. mağlubiyetini almış oldu.

Anadolu Efes'te Shane Larkin 18 sayı,4 ribaunt, 5 asist, Jordan Lloyd 13 sayı ve PJ Dozier 15 sayı kaydetti.

Panathinaikos'ta ise Cedi Osman 29 sayı, Ömer Faruk Yurtseven 15 sayı, Jerian Grant 11 sayı ve Richaun Holmes da 10 sayı kaydetti.

ÇEYREK SKORLARI

1P: 21-22

2P: 21-21

3P: 10-26

4P: 29-26