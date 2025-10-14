EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos'a konuk oluyor. Zorlu mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI:
Olympiakos 25-28 Anadolu Efes (İlk çeyrek sonucu)
Olympiakos 33-41 Anadolu Efes (İkinci çeyrek oynanıyor)
OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olympiakos - Anadolu Efes maçı 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.15'te başladı.
OLYMPIAKOS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşma ayrıca S Sport Plus dijital yayın platformu üzerinden de takip edilebilmektedir.