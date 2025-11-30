FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. maçında 12 Dev Adam, İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. maçında A Milli Basketbol Takımımız, İsviçre ile karşılaşıyor. İlk maçında Bosna Hersek'i İstanbul'da 93-71 mağlup eden millilerimiz, İsviçre deplasmanıyla birlikte gruptaki ikinci maçını da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. İsviçre-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İSVİÇRE-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nun 2. haftasında oynanacak İsviçre-Türkiye basketbol maçı 30 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başladı.

İSVİÇRE-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Site Sportif Saint-Leonard'da oynanacak İsviçre-Türkiye basketbol maçı S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

A ERKEK MİLLİ TAKIMIMIZDA HEDEF 2'DE 2

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'na damga vuran A Erkek Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda da yer almayı amaçlıyor. Kritik eşleşmeleri galibiyetle geçerek turnuvaya bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen 12 Dev Adam, Bosna Hersek galibiyetinin ardından İsviçre'yi de mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

MİLLİ KADRODA SAKATLIK

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nun 2. haftasında İsviçre deplasmanına konuk olmaya hazırlanan A Erkek Milli Takımımızda Onuralp Bitim sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı. Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan da İsviçre maçı kadrosunda yer almadı.