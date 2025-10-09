Partizan ve Anadolu Efes, EuroLeague'in 3. maçında karşı karşıya geldi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Partizan ev sahipliğinde oynanan kritik maçta temsilcimiz Anadolu Efes parkeden 93-87 mağlup ayrıldı.
Temsilcimizde forma giyen Isaia Cordinier, 24 sayıyla EuroLeague kariyer sayı rekorunu egale etti fakat bu performansı galibiyete yetmedi.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: Partizan 31-24 Anadolu Efes
2. Periyot: Partizan 55-43 Anadolu Efes
3. Periyot: Partizan 71-69 Anadolu Efes
İŞTE MAÇIN ÖZETİ