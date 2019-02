NBA All Star heyecanı başladı! NBA All Star ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

NBA her yıl olduğu gibi bu yılda All Star organizasyonu ile izleyenleri mest edecek. NBA All Star etkinlikleri 2019 NBA All-Star Yükselen Yıldızlar maçı ile start aldı. Milli sporcumuz Cedi Osman'ın da Dünya Karması ekibinde yer aldığı karşılaşmayı 161-144'lük skorla ile ABD Karması kazandı. Peki NBA All Star'da diğer etkinlikler ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bilgiler...

NBA yıldızlarının bir araya geldiği, müthiş şovlarla nefes kesen All Star başladı. NBA All Star 2019 programında birçok etkinlik yer alıyor... Hafta sonunun ilk etkinliği, ünlüler maçı ile başladı. Eski basketbolcu Ray Allen, eski Amerikan futbolcusu Steve Smith, komedyen Amanda Seales, aktör Mike Colter, rap şarkıcısı Quavo gibi spor ve televizyon dünyasından tanınmış kişilerinin yanı sıra ABD'de yaşayan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz de maçta forma giydi. Peki, NBA All Star'da diğer etkinlikler neler ve ne zaman? İşte NBA All Star'a dair tüm bilgiler...

NBA ALL STAR ETKİNLİKLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

All Star 2019 programı kapsamında etkinlikler, Türkiye'de S Sports ve NBA TV'de yayınlanacak. Yayın takvimi ise şu şekilde:

Üçlük ve smaç yarışmaları: 17 Şubat saat 04:00'te. 68. NBA All-Star maçı (LeBron-Antetokounmpo) ise 18 Şubat saat 04:00'te oynanacak.

CEDİ OSMAN NBA ALL-STAR YÜKSELEN YILDIZLAR MAÇINDA YER ALDI

2019 NBA All-Star Yükselen Yıldızlar maçı Charlotte'ta oynandı. Milli sporcumuz Cedi Osman'ın da Dünya Karması ekibinde yer aldığı karşılaşmayı 161-144'lük skorla ile ABD Karması kazandı. Maçta 15 dakika sahada kalan Cedi Osman 2 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 de top çalma ile oynadı.

NBA ALL STAR ÜÇ SAYI YARIŞMASI

3 sayı yarışmasında, unvanını korumaya çalışacak Devin Booker (Phoenix Suns), 2006 şampiyonu efsane Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), 2015 şampiyonu Stephen Curry (Golden State Warriors), Damian Lillard, Seth Curry (Portland Trail Blazers), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) ve Kemba Walker'dan (Charlotte Hornets) oluşan 10 isim yer alacak.

NBA ALL STAR SMAÇ YARIŞMASI

Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins, Vince Carter ve Jason Richardson gibi isimlerin efsaneleştiği smaç yarışmasında ise Charlotte Hornets'tan Miles Bridges, Atlanta Hawks'tan John Collins, New York Knicks'ten Dennis Smith ve Oklahoma City Thunder'dan Hamidou Diallo mücadele edecek.

SON GECE HEYECANI: ALL STAR MAÇI!



All Star haftasonu, 68. defa düzenlenen geleneksel All-Star maçıyla sona erecek. Basketbolseverlerin ve oyuncuların oylarıyla kaptan seçilen LeBron James ve Giannis Antetokounmpo'un oluşturduğu takımlar 18 Şubar Pazartesi günü TSİ sabaha karşı 04:00'de mücadele edecek.

CEDİ OSMAN: ÜLKEM İÇİN...

Cedi Osman dev organizasyon öncesi verdiği röportajda, "Türk halkı bana her zaman sevgilerini gösteriyorlar. Her sabah 3'te, 4'te beni izleyip destekliyorlar. Bu da bana büyük güç veriyor ve beni motive ediyor. Oynarken Türkiye'yi temsil ediyorum." dedi.