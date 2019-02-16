16 Şubat 2019, Cumartesi

BASKETBOL

NBA All Star heyecanı başladı! NBA All Star ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

NBA All Star heyecanı başladı! NBA All Star ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 16.02.2019

 her yıl olduğu gibi bu yılda  organizasyonu ile izleyenleri mest edecek. NBA All Star etkinlikleri 2019 NBA All-Star  maçı ile start aldı. Milli sporcumuz 'ın da  ekibinde yer aldığı karşılaşmayı 161-144'lük skorla ile ABD Karması kazandı. Peki NBA All Star'da diğer etkinlikler ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bilgiler...

yıldızlarının bir araya geldiği, müthiş şovlarla nefes kesen başladı. NBA All Star 2019 programında birçok etkinlik yer alıyor... Hafta sonunun ilk etkinliği, ünlüler maçı ile başladı. Eski basketbolcu Ray Allen, eski Amerikan futbolcusu Steve Smith, komedyen Amanda Seales, aktör Mike Colter, rap şarkıcısı Quavo gibi spor ve televizyon dünyasından tanınmış kişilerinin yanı sıra ABD'de yaşayan kalp cerrahı Dr. de maçta forma giydi. Peki, NBA All Star'da diğer etkinlikler neler ve ne zaman? İşte NBA All Star'a dair tüm bilgiler...

NBA ALL STAR ETKİNLİKLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

All Star 2019 programı kapsamında etkinlikler, Türkiye'de S Sports ve NBA TV'de yayınlanacak. Yayın takvimi ise şu şekilde:

Üçlük ve smaç yarışmaları: 17 Şubat saat 04:00'te. 68. NBA All-Star maçı (LeBron-Antetokounmpo) ise 18 Şubat saat 04:00'te oynanacak.

CEDİ OSMAN NBA ALL-STAR YÜKSELEN YILDIZLAR MAÇINDA YER ALDI

2019 NBA All-Star maçı Charlotte'ta oynandı. Milli sporcumuz 'ın da ekibinde yer aldığı karşılaşmayı 161-144'lük skorla ile ABD Karması kazandı. Maçta 15 dakika sahada kalan Cedi Osman 2 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 de top çalma ile oynadı.

NBA ALL STAR ÜÇ SAYI YARIŞMASI

3 sayı yarışmasında, unvanını korumaya çalışacak Devin Booker (), 2006 şampiyonu efsane Dirk Nowitzki (), 2015 şampiyonu Stephen Curry (Golden State Warriors), Damian Lillard, Seth Curry (), Danny Green (), Joe Harris (), Buddy Hield (), Khris Middleton () ve Kemba Walker'dan () oluşan 10 isim yer alacak.

NBA ALL STAR SMAÇ YARIŞMASI

, , Dominique Wilkins, Vince Carter ve Jason Richardson gibi isimlerin efsaneleştiği smaç yarışmasında ise Charlotte Hornets'tan Miles Bridges, 'tan John Collins, 'ten Dennis Smith ve 'dan Hamidou Diallo mücadele edecek.

SON GECE HEYECANI: ALL STAR MAÇI!

All Star haftasonu, 68. defa düzenlenen geleneksel All-Star maçıyla sona erecek. Basketbolseverlerin ve oyuncuların oylarıyla kaptan seçilen LeBron James ve Giannis Antetokounmpo'un oluşturduğu takımlar 18 Şubar Pazartesi günü TSİ sabaha karşı 04:00'de mücadele edecek.

CEDİ OSMAN: ÜLKEM İÇİN...

Cedi Osman dev organizasyon öncesi verdiği röportajda, "Türk halkı bana her zaman sevgilerini gösteriyorlar. Her sabah 3'te, 4'te beni izleyip destekliyorlar. Bu da bana büyük güç veriyor ve beni motive ediyor. Oynarken Türkiye'yi temsil ediyorum." dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
NBA All-Star şöleni başlıyor NBA All-Star şöleni başlıyor
Maçı bırakan rakibe başkandan skandal bir hareket! Maçı bırakan rakibe başkandan skandal bir hareket!
Nets, Cavaliers'ı 3 uzatmada yendi Nets, Cavaliers'ı 3 uzatmada yendi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör