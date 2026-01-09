EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, sezonun 21. haftasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Avrupa arenasında zorlu bir dönemden geçen ve son 4 maçından parkeden boynu bükük ayrılan lacivert-beyazlılar, deplasmanda negatif seriyi kırmanın hesaplarını yapıyor. Lig tablosunda 6 galibiyetle 18. sırada yer alan Efes ile 10 galibiyetle 11. sırada yer alan Milano'nun kritik randevusu, sezonun geri kalanı için kritik önem taşıyor. Olimpia Milano-Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
OLIMPIA MILANO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olimpia Milano-Anadolu Efes maçı 9 Ocak Cuma günü oynananıyor. Allianz Cloud'da oynanan karşılaşma saat 22.30'da başladı.
🏀 @EuroLeague Round 21— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) January 9, 2026
🆚 @OlimpiaMI1936
🏟️ Allianz Cloud
🕔 22.30
📺 @ssporttr
💪 #MaximaGücünde
👊 #WhereIStand pic.twitter.com/WzU2Tn2Igi
OLIMPIA MILANO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
EuroLeague'in 21. haftasında oynanan Olimpia Milano-Anadolu Efes karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.