Olimpia Milano-Anadolu Efes canlı maç | EuroLeague 21. hafta

EuroLeague'de zor günler geçiren Anadolu Efes, Allian Cloud'da Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Üst üste 4 mağlubiyet alan ve 18. sıraya kadar gerileyen lacivert-beyazlılar için bu maç adeta çıkış fırsatı niteliğinde. 11. sırada bulunan İtalyan ekibini mağlup etmek isteyen Efes, hem morali yükseltmek hem de alt sıralardan kurtulmak için sahaya çıktı. Olimpia Milano-Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...