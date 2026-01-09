Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 14. haftasında 4 Aralık 2025 tarihinde oynanması gereken Olympiacos maçının 17 Mart Salı gününe rtelendiğini duyurdu.
Sarılacivertlilerin açıklaması şu şekilde:
"4 Aralık 2025 tarihinde oynanması gereken Olympiacos - Fenerbahçe Beko EuroLeague 14. hafta mücadelesi 17 Mart Salı günü 21.15'te oynanacaktır."
