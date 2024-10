UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında yarın Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ancak hedeflerinin lig aşamasında bir üst tura çıkmak olduğunu söyledi.

Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına orta saha oyuncularından Berat Özdemir ile katıldı.

Geçen sene oyun olarak büyük gelişim gösterdiklerini belirten Atan, "Bu gelişimimizi Avrupa kupalarına kalarak taçlandırdık. Lig aşamasındaki ilk maçta kendimizi ve vizyonumuzu tüm Avrupa'ya göstermek istiyoruz. Şimdiye kadar 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Grubun favorilerinden biriyle başlıyoruz. Rapid Wien ilk 8'in de en büyük adaylarından bir tanesi. Trabzonspor'u da elemişlerdi. Belli bir oyun planı olan ve oyunun her bölümünü planlamaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Son haftaya kadar liginde liderdi. Geçtiğimiz Austria Wien maçını izleme fırsatım oldu. Yarın çok keyifli bir maç bekliyorum. Daha önce oynadıkları takımlara bakınca biz farklı bir takımız. Rakibe saygı duyuyoruz ama kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Hem kulübü hem de ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi'nin yeni formatının eğlenceli olduğuna değinen Atan, hedefleri hakkında, "Yeni formatın maçlarda eğlence katacağını düşünüyorum. Zorlu bir kura çektik. Güçlü ve zor bir fikstürümüz var. Bir o kadar da gücümüz var. Güçlü bir oyunumuz var. Duarte ve Ömer Ali'nin eksikliğini hissedebiliriz. Bu pozisyonları da doldurup, iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Başakşehir'in hedefi bir üst tura geçmek. Hedeflerimizi hayallerimizi yüksek tutmak istiyoruz. İlk 8'de tamamlayıp ya da play-off'tan bir üst tura yükselmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Takım içinde çok iyi bir uyum yakaladıklarının altını çizen Çağdaş Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakaladığımız uyum bizi buraya kadar taşıdı. Bundan sonra rakiplerimiz daha güçlü olacak. Ülke puanına katkı yapmak istiyoruz. Bir Türk takımının galibiyet sayısının mağlubiyet sayısında fazla olması önemli bir istatistik. Gerçek hayatta kalma mücadelesi başlıyor. Avrupa kupalarını çok önemsiyoruz. Bütün gücümüzle sahada olacağız. Oyuncularım mutlu ve burada oynamak için çok heyecanlılar. Benim yarın en büyük güvencem oyuncularım. Bizim onlara verdiğimiz taktik disiplini sahaya yansıttıklarında, bunu coşku ile birleştirdiklerinde güçlü bir takım oluyorlar. İki gündür rakibi iyi analiz ediyoruz. Oynaması çok keyifli bir rakip ve ortam olacak. Asıl hedefimiz buradan kazanarak ayrılabilmek. Rapid Wien gibi güçlü bir takımı burada yenmek bizim için çok güzel enerji olur."

Sezona 55-60 maç yapma parolasıyla başladıklarını ve her kulvarda ilerlemek istediklerini belirten Atan, "Gerekli fiziksel yüklemeleri takımımıza uyguladık. En büyük avantajımız beraber oynamaya alışkanlığı olan bir takımız. Çok fazla transfer yapmadık. 2-3 oyuncu daha kadroya katabilirdik. İstediğimiz ama son anda masada bozulan transfer görüşmelerimiz oldu. Bunu gerçekleştirebilseydik gücümüze güç katabilirdik. Birlikte oynamaya alışkın bir takımız. Bu bizim için avantaj. Zaten rotasyon yapmayı seven bir teknik direktörüm. 22 oyuncuyu da oyunun içerisinde dahil etmek istediğimi daha öncede söyledim. Bugün bütün oyuncularım oynamaya hazır. Bunun bizim için çok sevindirici. Yaptığımız rotasyonların ardından oyun seviyemizin geriye düşmesini istemiyoruz. Sezon başında bu konuda zorlandık ama her geçen gün daha çok mesafe kat ediyoruz. İyi çalıştıklarında, oyuna sadakat gösterdiklerinde, taktik disipline bağlı kaldıklarında forma şansı bulacaklarını biliyorlar. Hepsi fiziksel, taktiksel ve mental olarak bu mücadeleye hazırlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Topla oynamayı seven bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle kendi liginde oynadıkları maçlarda bu özelliği daha çok ortaya çıkan bir ekip." diyen Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Aut atışlarında farklı, topa sahip olup ikinci bölgeye taşıdıklarında farklı oyun dizilişine sahip olan bir takımdan bahsediyoruz. Avrupa'da zorluk seviyesine göre topu rakibe bıraktıkları maçlarda olmuş. Farklı formasyonları var. Cebimizde 2-3 tane planımız olacak. Yarın kendi oyunumuzu oynayıp, kendi kurallarımızla kazanmak istiyoruz. Bu aşamaya gelirken en büyük hayalimiz oyun gücümüzü test edip, oyun gücümüzü Avrupa'da görebilmekti. Bu da bizim için fırsat. Fit, zinde bir 11 ile sahada olacağız. Başladığımız değil, bitirdiğimiz 11 bizim için çok önemli."

Berat Özdemir: "Kazanmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız"

Başakşehir'in yeni transferlerinden Berat Özdemir de zorlu bir rakibe karşı oynayacaklarını, 3 puan için kendilerine güvendiklerini söyledi.

Berat, takıma kısa sürede adapte olduğunu belirterek, "Adaptasyonun bu kadar kısa süreceğini düşünmemiştim. Hocamız başta olmak üzeri tüm takım beni çok güzel karşıladı sanki yıllardır burada oynuyormuş gibi hissediyorum. Umarım bu da hem skora hem de performans olarak yansır. Her maça final gözüyle bakıyoruz, yarın da Konferans Ligi'nin ilk maçını güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Taktik disiplini olan bir takım, liglerine de iyi başladılar. Kazanmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız." şeklinde konuştu.