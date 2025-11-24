Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan maçta RAMS Başakşehir ve Trabzonspor birer penaltı kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada RAMS Başakşehir'in 21. dakikasındaki atağı sonrası VAR devreye girdi.

Yapılan incelemenin ardından RAMS Başakşehir için penaltı kararı çıktı.

Hakem Halil Umut Meler, Trabzonspor'un 75. dakikada kullandığı köşe vuruşu sonrası VAR monitörüne yöneldi ve Kemen'in topa elle müdahale ettiğine hükmetti.

Yapılan incelemenin ardından Trabzonspor penaltı kazandı.

BAŞAKŞEHİR'İN KAZANDIĞI PENALTI

TRABZONSPOR'UN KAZANDIĞI PENALTI

NOT: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.