UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövnaş maçında temsilcimiz Rams Başakşehir, sahasında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
BAŞAKŞEHİR - IBERIA İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Kemen, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek.
Iberia: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Tabatadze, Mamageishvili, Cheickne.
BAŞAKŞEHİR - IBERIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Iberia maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.