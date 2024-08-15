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Çağdaş Atan: Avrupa'da şampiyonluk hayalim var
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (14 Ağustos)
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