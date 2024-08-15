Başakşehir Iberia maçı CANLI İZLE (Rams Başakşehir-Iberia Tiflis canlı anlatım)

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Rams Başakşehir, sahasında Iberia Tiflis ile karşı karşıya geliyor. 1-0'ın avantajıyla çıkan turuncu-lacivertliler, bu maçı da kazanarak turu geçmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2024- 20:42