UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Freiburg, evinde Braga'yı mağlup etti ve adını finale yazdırdı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi yarı finali rövanşında Alman ekibi Freiburg konuk ettiği Braga'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. İlk maçtaki 1-0'lık mağlubiyeti tersine çeviren Alman temsilcisi adını finale yazdırdı ve TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak finalde Aston Villa'nın rakibi oldu.

Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 72. dakikalarda Lukas Kübler ve 41. dakikada Johan Manzambi kaydetti. Braga'nın tek golü ise 79. dakikada Pau Victor'dan gelirken, 6. dakikada Mario Dorgeles direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.