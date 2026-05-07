Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan canlı yayında açıklamalar yaptı. Doğan, bordo-mavililerin transfer çalışmaları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

"Kartal Projesi'nin resmi onayları tamamlandı, süreçler sona erdi ve burada herhangi bir problem görünmüyor. Yakın zamanda bununla ilgili ihale gerçekleşecek inşallah."

ERNEST MUÇİ SORUSUNA YANIT

"Hocamızın görüşü olumlu, durum netleştiğinde bilgi vereceğiz."

KUPA AÇIKLAMASI

"Trabzonspor için Ziraat Türkiye Kupası çok önemli. Kupaların hepsine Trabzonspor taliptir. Bu kupayı almak için de sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"7-8 OYUNCUMUZA TALİP VAR"

"7-8 oyuncuya talip var ama kadroyu koruyacağız."

"CABRAL BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

"Benfica'da forma giyen Cabral, scout ekibimizin izlediği ve beğendiği bir oyuncu."

"FELIPE AUGUSTO'YA TEKLİF VAR"

"Felipe Augusto'ya Benfica dahil olmak üzere 4 kulüpten teklif var. Değerlendirmeye alacağız."