Alex de Souza'dan Aziz Yıldırım'a destek!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, eski takım arkadaşı Cristian Baroni'nin Aziz Yıldırım için yaptığı paylaşıma dikkat çeken bir yorum yaptı.

Cristian Baroni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tartışmalı olan son dönemde F.Bahçe'm var. Devasa bir kulüp hâline geldi, rekabetçi ve bıraktığımız ruhla. F.Bahçe bir gelenektir, bir bedeldir ve sadece tek bir başarı için çaba gösterir: tüm unvanlar için." ifadelerini kullandı.

Baroni'nin paylaşımına yorum yapan Alex de Souza ise, "Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle." sözleriyle dikkat çekti.



