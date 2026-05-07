Bu sezon göreve geldiği TÜMOSAN Konyaspor'da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup eden teknik direktör İlhan Palut'un, geçmişte Beşiktaş'tan gelen teklifi reddettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş'ı 90+8. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor'da İlhan Palut rüzgarı esiyor.

2.00 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Sezona Çaykur Rizespor ile başlayan ve sonrasında TÜMOSAN Konyaspor'un başına geçen İlhan Palut, yeşil-beyazlı kulüpte çıktığı 15 maçta 2.00 puan ortalaması yakalayarak dikkatleri üzerine çekti.

4 BÜYÜĞÜ MAĞLUP ETTİ

Kupada takımını finale taşıyan Palut, bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ NEDEN REDDETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un, geçmiş dönemde Beşiktaş'tan gelen teklifi dikkat çekici bir gerekçeyle geri çevirdiği ortaya çıktı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Siyah-beyazlılarda o dönem sportif direktörlük görevini yürüten Ceyhun Kazancı'nın yaptığı görüşmede deneyimli çalıştırıcının, "İngilizce seviyemin Beşiktaş için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Kendimi geliştirdikten sonra bu görevi üstlenmek isterim" yanıtını verdiği öğrenildi.