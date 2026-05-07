Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı şampiyonluk maçı için eski sarı-kırmızılı takımın Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens, ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi. 3 sezon Galatasaray forması giyen Mertens, bu kritik maçta eski takımını yalnız bırakmayacak ve şampiyonluk durumunda kutlamalara katılacak.
Mertens ve ailesi İstanbul'a geldi
Yayın Tarihi: 07.05.2026 18:54