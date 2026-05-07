Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırladı. İngiliz ekiplerini karşı karşıya getiren mücadelede ev sahibi Aston Villa, sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Ollie Watkins, 58. dakikada penaltıdan Emiliano Buendia ile 77 ve 80. dakikalarda John McGinn kaydetti.
İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa, rövanşta ortaya koyduğu etkili performansla toplam skorda üstünlüğü ele geçirerek adını finale yazdırdı.