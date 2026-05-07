UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında kritik mücadele! Freiburg, ilk maçta Portekiz'de 2-1 mağlup olduğu Sporting Braga'yı kendi sahasında ağırlıyor. Europa-Park Stadion'da taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak Alman ekibi, skoru tersine çevirerek finale yükselmeyi hedefliyor. Deplasman avantajını koruyan Braga ise 2011'den bu yana ilk kez bir Avrupa kupası finaline ulaşma hayalini sürdürüyor. Mario Dorgeles'in son dakika golüyle kazandığı ilk maç avantajı, Portekiz temsilcisini favori konumuna getiriyor. Avrupa futbolunun en heyecanlı anlarından birini yaşayacak bu kritik karşılaşmanın tüm detayları, maç saati ve yayın bilgileri haberimizde.

Almanya'da bu akşam tarih yazabilecek bir maç için nefesler tutuldu. Ev sahibi, teknik direktör Julian Schuster yönetiminde bu sezon Avrupa'da gösterdiği muazzam performansı finale taşıma niyetinde. Portekiz'deki maçta Vincenzo Grifo'nun golüyle öne geçmesine rağmen sahadan mağlup ayrılan Freiburg'da, Igor Matanovic ve son maçta gol atan Philipp Lienhart gibi isimlerin formu, Alman ekibinin geri dönüş umutlarını taze tutuyor. Konuk ekip tarafında ise deneyim ve direnç ön planda. Carlos Vicens'in öğrencileri, ilk maçın kahramanı Mario Dorgeles ve orta sahanın maestrosu Rodrigo Zalazar ile Freiburg deplasmanında kalesini savunmaya çalışacak. İşte Freiburg-Sporting Braga maçının detayları!

Freiburg-Sporting Braga MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşması kapsamındaki Freiburg-Sporting Braga maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Freiburg-Sporting Braga MAÇI SAAT KAÇTA?

Europa-Park Stadion ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Freiburg-Sporting Braga MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazanan tarafın adını finale yazdıracağı karşılaşma, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Freiburg-Sporting Braga MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Philipp, Grifo; Matanovic

Sporting Braga: Hornicek; Lagerbielke, V Carvalho, Moscardo; Dorgeles, Gorby, Tiknaz, Lelo; P Victor, Zalazar; Navarro