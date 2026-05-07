Galatasaray'a kötü haber! Sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı!
Hafta sonunda kritik şampiyonluk mücadelesine çıkmaya hazırlanan Galatasaray'a kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 07.05.2026 14:49
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'a karşı şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray'da Gabriel Sara ile ilgili endişelendiren bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'nın sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öne sürüldü.
Galatasaray'da geride bıraktığımız son 2 karşılaşmada da forma giyemeyen Sara'nın kalan 2 haftada da görev alamaması bekleniyor.