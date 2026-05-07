Fenerbahçe'de seçim ertelenecek mi? Canlı yayında aktarıldı!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Seçimin ertelenme iddiaları ile ilgili A Spor canlı yayınına bağlanan muhabir Erdem Akbaş, iki adayın konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Aziz Yıldırım cephesi, "Seçim takviminin bozulmasının bir manası yok. Biz tarihlere uyulmasını istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var, transfere dair önemli çalışmalarımız var. Fenerbahçe'nin menfaati için seçim tarihinde yapılmalı. Net görüşümüz budur." derken,

Hakan Safi cephesi de "Seçim ileri bir tarihe değil daha erkene çekilsin. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Takım 25 Haziran'da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligine gidecek takımı kurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.