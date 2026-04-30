UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında tarihi bir randevu yaşanıyor. Nottingham Forest, 42 yıl sonra Avrupa yarı finaline yükselerek taraftarı önünde büyük bir avantaj peşinde koşuyor. Çeyrek finalde Porto'yu elemeyi başaran Forest, şimdi Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nin en deneyimli teknik direktörü Emery ise, Bologna'yı 7-1 mağlup ederek çeyrek finali geçen ekibiyle İstanbul'daki final yolunda ilk adımı atmak istiyor. İki İngiliz ekibi arasındaki bu kritik mücadele, yarı finalin kaderini belirleyecek. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından birinde bir Midlands Derbis" heyecanı yaşanacak. Teknik direktör Vitor Pereira ile müthiş bir çıkış yakalayan Nottingham Forest, geçtiğimiz hafta Sunderland'i 5-0 yenerek moral depoladı. Igor Jesus'un turnuvadaki performansı ve Morgan Gibbs-White'ın yaratıcılığı, Forest'ın en büyük kozları olacak. Kendi evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyen Nottingham, dev bütçeli rakiplerini saf dışı bırakıp Avrupa tarihindeki o şanlı günlerine geri dönmeyi hedefliyor. Konuk ekip Aston Villa cephesinde ise tek bir hedef var: Kupa. Daha önce bu kupayı 4 kez kazanan Unai Emery, Kupa Beyi unvanını bu sezon Villa Park'a taşımak istiyor. İki takım arasında ligde oynanan son maçın 1-1 berabere bitmiş olması, bu eşleşmenin ne kadar dengeli ve taktiksel bir savaşa sahne olacağının en büyük kanıtı. İşte Nottingham Forest-Aston Villa maçının detayları!

Nottingham Forest-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi yarı finali kapsamındaki Nottingham Forest-Aston Villa maçı, 30 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Nottingham Forest-Aston Villa MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazanan tarafın final yolunda büyük avantaj elde edeceği Nottingham Forest-Aston Villa maçı, Türkiye Saati ile 22.00'de oynanacak.

Nottingham Forest-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Nottingham Forest-Aston Villa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Sangare, Anderson, Gibbs-White; Wood, Jesus

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins