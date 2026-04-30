UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında tarihi bir randevu yaşanıyor. Rayo Vallecano, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa'da bu seviyeye ulaşmanın gururuyla Strasbourg'u ağırlıyor. İspanyol ekibi, çeyrek finalde AEK Atina'yı eleyen performansını sürdürerek Madrid'deki taraftarı önünde avantaj yakalamak istiyor. Karşısında ise Gary O'Neil yönetimindeki Strasbourg var; Fransız ekibi çeyrek finalde Mainz'a karşı sergilediği muhteşem geri dönüşün ardından kendine güveniyor. Her iki takım da ilk Avrupa finali hayalini gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Maç öncesi taktik analizler, muhtemel 11'ler ve yayın bilgileri merak ediliyor.İşte detaylar!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı kupasında son dört takım sahne alıyor. Teknik direktör Inigo Perez yönetiminde sezonun sürprizine imza atan Rayo Vallecano, tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında yarı final oynama başarısı gösterdi. Hafta sonu ligde Real Sociedad karşısında 3-1 geriden gelerek 3-3'lük beraberliği kurtaran Madrid ekibi, Vallecas'ın kendine has atmosferini kullanarak rakibini baskı altına almayı hedefliyor. Misafir ekip RC Strasbourg ise Fransa'yı Avrupa'da gururla temsil etmeye devam ediyor. Liam Rosenior'un Chelsea'ye gidişinin ardından göreve gelen Gary O'Neil yönetiminde vites yükselten Fransız ekibi, grup aşamasını lider bitirdikten sonra eleme turlarında da gücünü kanıtladı. Tıpkı rakibi gibi hafta sonu ligde 2-0 geriye düştüğü maçta Lorient'i 3-2 mağlup ederek inanılmaz bir geri dönüşe imza atan Strasbourg, bu yüksek öz güvenle İspanya'ya geliyor. İşte Rayo Vallecano-RC Strasbourg maçının detayları!

Rayo Vallecano-RC Strasbourg MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finali kapsamındaki Rayo Vallecano-RC Strasbourg maçı, 30 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Rayo Vallecano-RC Strasbourg MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazanan tarafın final yolunda büyük avantaj elde edeceği Rayo Vallecano-RC Strasbourg maçı, Türkiye Saati ile 22.00'de oynanacak.

Rayo Vallecano-RC Strasbourg MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Rayo Vallecano-RC Strasbourg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Valentin, U. Lopez; Akhomach, Palazon, F. Perez; De Frutos

RC Strasbourg: Penders; Ouattara, Doukoure, Omobamidele, Chilwell; Oyedele, El Mourabet; Yassine, Nanasi, Godo; Enciso