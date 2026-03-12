Stuttgart-Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stuttgart Arena'daki dev mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Stuttgart, play-off turunda Celtic'i deplasmanda 4-1 yenerek gövde gösterisi yapmıştı ve o moralle sahaya çıkıyor. Ancak Bundesliga'da son dönemde istediği başarıyı yakalayamayan Alman ekibi, bu kupayı bir çıkış kapısı olarak görüyor. Konuk ekip Porto cephesinde ise işler bir hayli yolunda. Portekiz Ligi'nde liderliğini sürdüren Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Almanya deplasmanındaki şanssızlığını kırarak Portekiz'deki rövanş öncesi elini güçlendirmek istiyor. İşte Avrupa'da gecenin en dengeli eşleşmelerinden biri olarak görülen maça dair tüm detaylar...

Stuttgart-Porto MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Stuttgart-Porto mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te start alacak.

Stuttgart-Porto MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuttgart-Porto maçı, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Stuttgart-Porto MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 2

Stuttgart-Porto MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; El Khannouss, Undav, Leweling; Demirovic

Porto: D Costa; A Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Froholdt, Varela, Veiga; Pepe, Gul, Gomes