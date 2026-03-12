Panathinaikos-Real Betis maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda dev kapışma! Play-off'tan gelen Panathinaikos ile lig aşamasını 4. sırada tamamlayan Real Betis kozlarını paylaşıyor. Rafael Benitez ve Manuel Pellegrini gibi iki deneyimli teknik direktörün taktik düellosuna sahne olacak kritik maçta, Yunan ekibi Atina'daki ilk maçta avantaj yakalamak için ter dökecek. İspanyol temsilcisi Betis ise Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle rövanş öncesi önemli bir adım atmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler haberimizde...