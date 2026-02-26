Bologna-Brann maçı hakkında: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi play-off turunda kritik rövanş maçı Bologna'da oynanıyor. İlk maçta Norveç deplasmanında SK Brann'ı 1-0 mağlup eden Bologna, Renato Dall'Ara Stadı'nda son 16 biletini almak için sahaya çıkıyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki İtalyan ekibi, bu sezon Avrupa kupalarında gösterdiği başarılı performansı sürdürmeyi ve taraftarı önünde avantajını koruyarak üst tura yükselmeyi hedefliyor. Öte yandan Norveçli ekip Brann, ilk maçtaki yenilgiyi telafi etmek ve İtalya deplasmanından sürpriz sonuçla dönmek istiyor. Deplasman golü kuralının kaldırıldığı yeni formatta Brann'ın uzatmalara gidebilmesi için tek farklı galibiyet alması gerekiyor. Bologna-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmayla ilgili tüm detaylar...