Kızılyıldız-Lille maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi play-off rövanşında kritik mücadele! İlk maçta Lille'i 1-0 yenen Kızılyıldız, Belgrad'da taraftarının desteğiyle son 16'ya yükselmek için sahaya çıkıyor. Sırp ekibi, evindeki yenilmezlik serisini sürdürerek avantajını korumayı hedeflerken, Fransız temsilcisi Lille en az iki fark atarak turu geçmek zorunda. Deplasman golü avantajının olmadığı sistemde tek gollük Lille galibiyeti maçı uzatmalara taşıyacak. Dejan Stankovic'in öğrencileri tarihî atmosferde Avrupa yolculuğunu sürdürmeyi planlarken, Bruno Genesio yönetimindeki konuk ekip deplasmanda mucize peşinde. İki takım arasındaki bu kritik rövanş maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde...