CANLI İZLE | Viktoria Plzen-Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi play-off rövanş heyecanı Çekya'da yaşanacak! İlk maçta Atina'da 2-2 berabere kalan Viktoria Plzen ve Panathinaikos, son 16 turuna yükselmek için bugün Plzen'de karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip, Martin Hysky'nin taktik anlayışıyla kendi taraftarı önünde avantajını korumayı hedeflerken, Rafael Benitez yönetimindeki Panathinaikos deplasmanda galibiyetle tur atlamak istiyor. UEFA'nın deplasman golü kuralını kaldırmasıyla birlikte sadece galibiyet sayılıyor; beraberlik halinde maç uzatmalara, gerekirse penaltılara gidecek. İlk maçta iki gol atan Andrews Tetteh'in formu Yunan ekibi için kritik önemde. Peki Viktoria Plzen-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç öncesi tüm detaylar, kadro bilgileri ve yayın bilgileri haberimizde...