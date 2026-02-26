Avrupa Ligi play-off turu rövanş heyecanında Stuttgart, Celtic Park'ta aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından İskoç devi Celtic'i evinde ağırlıyor. Sebastian Hoeness yönetimindeki Alman ekibi, ilk maçta sergilediği üstün performansla son 16 turuna adım atmaya çok yaklaşırken, Martin O'Neill'in çalıştırdığı Celtic tarihi bir geri dönüş peşinde. Deplasman golü kuralının olmadığı sistemde İskoçların tur atlaması için Stuttgart deplasmanında mutlak 3 fark galibiyet alması gerekiyor. Mercedes-Benz Arena'da oynanacak kritik mücadelede Stuttgart avantajını koruyarak Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilecek mi, yoksa Celtic mucizevi bir geri dönüşe imza atabilecek mi? İşte Stuttgart-Celtic rövanş maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...

Mercedes Benz Arena'daki kritik rövanş mücadelesini Boşnak hakem İrfan Peljto yönetecek. Ev sahibi Stuttgart'ta cezalı olan savunma oyuncusu Jeff Chabot ve sakatlıkları süren Dan-Axel Zagadou ile Lazar Jovanovic kadroda yer alamayacak. Ancak ilk maçta hücumda fırtına estiren Deniz Undav ve El Khannouss yine ilk 11'de yer alarak Alman ekibinin en büyük kozları olacak. Konuk ekip Celtic cephesinde ise sakatlık kabusu devam ediyor; Cameron Carter-Vickers, Jota ve Alistair Johnston gibi as oyuncuların yokluğunda İskoç temsilcisinin işi bir hayli zor görünüyor. Stuttgart, taraftarı önünde Avrupa'daki yürüyüşünü perçinlemek; Celtic ise onurlu bir veda ya da imkansız bir tarih yazmak için sahada olacak. İşte bu önemli randevu öncesi tüm teknik detaylar...

Stuttgart-Celtic MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşı kapsamında oynanacak Stuttgart-Celtic maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, saat 20.45'te başlayacak.

Stuttgart-Celtic MAÇI HANGİ KANALDA?

Mercedes Benz Arena'daki kritik mücadele, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Stuttgart-Celtic MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

Stuttgart-Celtic MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Nubel; Assignon, Jacquez, Jeltsch, Mittelstadt; Karazor, Andres; El Khannouss, Undav, Fuhrich; Demirovic

Celtic: Schmeichel; Araujo, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Bernardo; Maeda, Nygren, Tounekti; Cvancara