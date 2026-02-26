UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Juventus'a yenilmesine rağmen ilk maçtaki avantajla beraber son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Ünlü sunucu Kate Scott'ın sunduğu ve Thierry Henry, Jamie Carragher ve Micah Richards'ın yorumculuk yaptığı programda mücadeleyi değerlendirmesi istenen Osimhen flaş ifadeler kullandı.