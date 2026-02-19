UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK ile Celta Vigo kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk maçın Yunanistan’da oynanacak olması, PAOK’a tribün desteğiyle birlikte önemli bir avantaj sağlıyor. Razvan Lucescu yönetimindeki ev sahibi ekip, iç sahada skor üstünlüğünü ele geçirerek tur kapısını aralamayı hedefliyor. Buna karşılık Claudio Giraldez ve öğrencileri, deplasmandan avantajlı bir sonuçla ayrılıp rövanş öncesi elini güçlendirmek istiyor. Peki, PAOK-Celta Vigo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

PAOK-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off etabında PAOK ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. İlk randevunun Yunanistan'da oynanacak olması, PAOK'a önemli bir saha avantajı sunuyor. Teknik Direktör Razvan Lucescu yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak tur için kritik bir üstünlük yakalamayı planlıyor. Öte yandan Claudio Giraldez ve öğrencileri, deplasmandan güçlü bir sonuç çıkararak rövanş öncesi avantaj elde etmenin peşinde. Peki, PAOK-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PAOK-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak PAOK-Celta Vigo maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

PAOK-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Toumba'da oynanacak PAOK-Celta Vigo maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.