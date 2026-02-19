Brann-Bologna maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Brann ile Bologna kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. İlk randevunun Norveç’te oynanacak olması, Brann için önemli bir iç saha avantajı anlamına geliyor. Freyr Alexandersson yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle skor üstünlüğünü ele geçirip rövanş öncesi elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Buna karşılık Vincenzo Italiano ve öğrencileri, deplasmanda kazanarak tur için büyük bir adım atmanın peşinde. Peki, Brann-Bologna maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?