Ludogorets-Ferencvaros maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Ludogorets ile Ferencvaros tur için sahaya çıkıyor. İlk maçta ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Ludogorets, tribün desteğiyle birlikte rövanş öncesi skor üstünlüğünü ele geçirmeyi amaçlıyor. Macar temsilcisi Ferencvaros ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla ikinci karşılaşma öncesi elini güçlendirmeyi hedefliyor. Tur hesaplarının yapıldığı bu kritik 90 dakika, iki takım için de büyük önem taşıyor. Peki, Ludogorets-Ferencvaros maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?