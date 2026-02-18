Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacakları mücadele öncesi basın toplantısında konuştu. Pereira, eski takımı ile ilgili sözleri ile gündem oldu. İşte o açıklamalar... | Son dakika FB spor haberleri

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacakları mücadele öncesi basın toplantısında konuştu. Morgan Gibbs-White ile birlikte Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katılan Pereira'nın eski takımı ile ilgili sözleri gündem oldu. İşte o açıklamalar...

VİTOR PEREİRA: TEKRAR BURADA OLMAK ÇOK GÜZEL

"Fenerbahçe'de çok güzel ve çok büyük anılarım var. Taraftarlarla güzel bir bağ kurduk. Anılarımda hep bunlar var. Yarın fantastik bir atmosfer olacak. Ama biz Premier Lig'de oynuyoruz. Premier Lig'de de fantastik atmosferler var. Fenerbahçe, büyük bir kulüp. Futbola çok tutkuyla bağlılar. Enerjisi yüksek bir atmosfer ve maç olacak. Tekrar burada olmak çok güzel.

Çok iyi bir takımım var. Fenerbahçe'nin de çok iyi bir takım olduğunun farkındayım. Benim beklediğim maçtan keyif almak. Organize ve cesur şekilde mücadele edip sahadaki yetenekleri izlemek. Yarınki maç kalitemizi kendimizle ispatlamak için bir fırsat.

Bu ülkede, bu şehirde, bu kulüpte iki kere bulundum. Ailem de buradaydı. Harika maçlar oynadık. Evet karmaşık duygularım var ama yarın ilk defa bu kulübe rakip olacağım. Tabii ki her seferinde kazanmak istiyorum, doğru olanları yapmak için çalışıyorum. Biz de burada kazanmak için bulunuyoruz.

Son bulunduğum takımla karşılaştıramam ama Fenerbahçe'nin ligi kazanmak istediğini biliyorum. Bunun için yatırım yapıyorlar. Sadece yetenekleri yok aynı zamanda tecrübeli oyuncuları var. Ben takımımla henüz iki kere çalıştım ama taktik ve teknik kaliteye sahipler. Premier Lig tecrübesine sahipler. Yarın da zor bir maç olacağını bekliyorum ama iki tarafta da kalite var."

MORGAN GİBBS-WHİTE: ÇOK BÜYÜK BİR TEST OLACAK

"Fenerbahçe maçı bizim için çok büyük bir test olacak. Son derece iyi bir takımlar. 20 maçtır yenilmiyorlar. Biz de maçta ne olacağını görmek için heyecanlıyız."