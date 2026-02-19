Fenerbahçe-Nottingham Forest MAÇI CANLI İZLE | FB maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Nottingham Forest kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Domenico Tedesco yönetiminde son olarak Trabzonspor karşısında galip gelen sarı-lacivertliler, yakaladığı form grafiğini Avrupa sahnesine taşımak istiyor. UEFA kadrosuna bildirilen yeni transferlerin ardından teknik ekibin nasıl bir ilk 11 tercih edeceği merak konusu olurken, Kanarya rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?