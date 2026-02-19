UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı ağırlıyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri iki farklı dönemde sarı-lacivertlileri çalıştıran Vitor Pereira'nın takımı Nottingham Forest'a karşı avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada son 16 turu play-off ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu kritik maçtan galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Nottingham Forest arasında oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin bu zorlu Avrupa randevusu, Türkiye'deki yayın hakları sahibi olan TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Mert, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Talisca, Cherif.

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenković, Murillo, Williams, Anderson, Sangaré, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ülker Stadyumu'ndaki bu kritik randevuyu yönetmek üzere UEFA tarafından İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer görevlendirildi. Avrupa arenalarında disiplinli yönetimiyle tanınan Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre'den Anojen Kanagasingam oldu.

Mücadeleyi yönetecek olan İsviçreli hakem Sandro Scharer, Fenerbahçe taraftarı için yabancı bir isim değil. Schärer, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht ile oynadığı kritik rövanş maçında da düdük çalmıştı.

Kadıköy'deki zorlu mücadelede teknoloji desteği de İsviçreli hakemlere emanet. Karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Lukas Fähndrich otururken, AVAR görevini ise Luca Cibelli üstleniyor.