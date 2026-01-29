Stuttgart-Young Boys maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Stuttgart ile Young Boys, turnuvadaki kaderlerini belirleyecek önemli bir mücadelede karşı karşıya geliyor. 12 puanla yoluna avantajlı devam eden Stuttgart, sahadan galibiyetle ayrılarak hedefini sürdürmek istiyor. 9 puanı bulunan Young Boys ise bu zorlu maçtan alacağı sonuçla iddiasını korumanın peşinde. Peki, Stuttgart-Young Boys maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?