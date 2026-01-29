Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı izle: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

EuroLeague’de 25. hafta heyecanı, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak kritik Türk derbisiyle zirveye çıkıyor. Yüksek tempoya sahne olması beklenen karşılaşmada iki ekip de hata payını minimumda tutarak galibiyete uzanmayı amaçlıyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen 16 galibiyetle averajla ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler konumunu sağlamlaştırmak isterken, 6 galibiyeti bulunan Anadolu Efes ise zorlu deplasmanda çıkış yakalamanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 25. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İSTİYOR

Anadolu Efes, Fenerbahçe maçıyla bu sezonki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. İki kez şampiyonluğa ulaştığı EuroLeague'de en kötü dönemlerinden birini geçiren lacivert-beyazlılar, oynadığı son 8 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Büyük umutlarla girdiği 2025-26 sezonunda sakatlıklar nedeniyle önemli oyuncularından faydalanamayan ve başantrenör değişikliğine giden Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet sonucunda averajla 19. basamakta yer aldı. Lacivert-beyazlı takım, organizasyonun 6. haftasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 79-69 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE BEKO İLE ANADOLU EFES ARASINDA 26. RANDEVU

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 26. kez karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de iki takım arasında 2014'ten bu yana oynanan 25 mücadelenin 8'ini lacivert-beyazlı takım, 17'sini sarı-lacivertli ekip kazandı.