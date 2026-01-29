Lille-Freiburg maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında gözler Lille ile Freiburg arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Sıralamada 21. basamakta yer alan Lille, Bruno Génésio önderliğinde taraftarı önünde kazanarak turnuvadaki iddiasını korumak istiyor. Mücadele öncesi Berke Özer’in sahaya ilk 11’de çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, 17 puanla 3. sırada bulunan Freiburg’un deplasmandaki performansı da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Lille-Freiburg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

LILLE-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Lille-Freiburg maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LILLE-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak Lille-Freiburg maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE-FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Berke Özer; Santos, Ngoy, Ribeiro, Perraud; Broholm, Mukau, Mandi, Correia; Haraldsson, Giroud

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Rosenfelder, Gunter; Eggestein, Osterhage, Beste, Suzuki, Scherhant; Matanovic